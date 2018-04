Griezmann milite pour Lacazette au Mondial

Si Antoine Griezmann a eu le dernier mot, Alexandre Lacazette, encore une fois buteur face à l’Atlético Madrid (1-1), se rappelle un peu plus au bon souvenir de Didier Deschamps. Même son ami madrilène fait un appel du pied en vue du Mondial en Russie (14 juin-15 juillet).

L’amitié entre Lacazette et Griezmann a ses limites, même si le second milite ouvertement, au micro de beIN SPORTS, pour son pote chez les Bleus, comme à l'issue de cette demi-finale de Ligue Europa jeudi, à l'Emirates Stadium : "Il fait un gros match, ça me fait plaisir de le voir à ce niveau, il peut être appelé en équipe de France ; c’est au coach (Didier Deshamps) de décider, c’est aussi à « Lacaz » de mettre toutes ses chances de son côté et de faire des matches comme ce soir, je pense que tout ira bien." Si le meilleur joueur du dernier Euro, dont on sait l’influence chez les Bleus, le dit…