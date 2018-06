Griezmann: ''Je me suis senti bien''

Déjà peu en vue lors des deux premiers matches de l’équipe de France à la Coupe du monde, Antoine Griezmann n’a pas été en réussite lors du nul contre le Danemark (0-0), mardi à Moscou.

L’attaquant des Bleus est revenu sur ses 68 minutes de jeu: "Je me suis senti bien. En première j’ai décroché et j’ai pris la profondeur. En seconde, je suis resté plus haut donc je n’ai pas beaucoup touché de ballons. J’espère hausser encore plus mon niveau en 8e de finale".

"Grizi" devra porter davantage son équipe contre l’Argentine, samedi en 8e de finale.