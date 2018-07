Griezmann: "J’ai hésité à faire une panenka à la Zidane"

Buteur sur penalty lors de la finale de la Coupe du monde remportée par les Bleus aux dépens de la Croatie (4-2), ce dimanche à Moscou, Antoine Griezmann avoue avoir "hésité à faire une panenka à la Zidane" sur son tir victorieux. Une allusion bien sûr au geste tenté et réussi par le légendaire n°10 lors de la finale du Mondial 2006 entre la France et l’Italie.

Très ému à l’issue du coup de sifflet final, le joueur de l’Atletico Madrid – déjà vainqueur de la Ligue Europa avec son club cette saison – n’a du reste pas boudé son plaisir, à chaud, sur l’antenne de TF1. "Je ne sais pas où je suis, a-t-il admis. On est rentrés timidement dans cette finale et après on s’est lâchés et on a fait la différence en contre."

Et de conclure, heureux: "C’est un kiff, j’ai hâte de soulever la coupe et de la ramener en France. Je vais dormir avec !"