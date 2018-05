Giroud vise la finale

La finale et rien d’autre ! Tel est l’objectif affiché par Olivier Giroud à un mois du début de la Coupe du monde.

Pour l’attaquant de Chelsea, les Bleus doivent en effet viser plus loin que les demi-finales évoquées par la Fédération française.

"On est des compétiteurs. On y va pour faire mieux qu’en 2014, a ainsi clamé le meilleur réalisateur tricolore en activité. L’objectif exposé par la Fédération c’est d’aller en demi-finale, mais tu arrives en demies tu es à cinq jours de la finale. Il ne faut pas calculer, pas réfléchir et foncer".