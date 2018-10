Giroud: "Une piqûre de rappel"

Passée au travers face à l’Islande, l’équipe de France est finalement parvenue à préserver l’essentiel en arrachant un match nul (2-2) après avoir pourtant compté deux buts de retard jusqu’à l’entame des cinq dernières minutes. Une réaction bienvenue mais qui ne suffisait pas à occulter la prestation décevante des joueurs de Didier Deschamps. Ce dont convenait sans peine Olivier Giroud à l’issue de la rencontre.

Et pour l’attaquant tricolore, cette piètre performance collective est une affaire d’état d’esprit. "Tout le monde n'a pas joué à son meilleur niveau. On a fait de bons matchs lors des derniers rassemblements, là ce n'était pas notre meilleure prestation, on en est conscient. C'est une piqûre de rappel, quand on n'est pas tous à 100 % dans le même état d'esprit, dans la combativité, a ainsi expliqué l’ancien Montpelliérain. Un match de foot, c'est avant tout gagner des duels et on l'a vu en première période, ils nous ont secoués. On a eu du mal à mettre du rythme, à limiter les touches de balle et à les perturber entre les lignes. On aurait dû passer davantage par les côtés."