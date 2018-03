Giroud: "Il ne faut pas dramatiser"

Un avertissement sans frais. Voilà comment Olivier Giroud et les Bleus percevraient leur faux pas contre la Colombie, vendredi soir au Stade de France, en match de préparation au Mondial 2018 (défaite 2-3). "On a grillé un joker avec ce match face à la Colombie mais ce n’était qu’un match amical, il ne faut pas l’oublier, et ne pas dramatiser, souffle l’attaquant français ce dimanche en conférence de presse. A nous de tirer les enseignements de cette deuxième mi-temps qui nous a coupés dans notre bonne série."

Tirer des enseignements, certes, mais sans toucher aux fondamentaux puisque selon Giroud, le revers enregistré à Saint-Denis n’est que la résultante d’un manque d’engagement, pas plus. "Faut-il tout remettre en cause pour une mi-temps ratée ? Je ne crois pas. Tous les joueurs sur le terrain doivent donner le maximum, et ce quel que soit le dispositif, en 4-4-2 ou en 4-3-3. Ça a marché assez par le passé pour qu’on ne change pas tout sur un manque d’agressivité. Le problème lors de ce match était dans les têtes, pas dans le dispositif tactique."

"Chacun doit prendre ses responsabilités"

Une façon de couper court aux tentations de ceux qui verraient bien un Kylian Mbappé glisser dans l’axe, avec ou sans Antoine Griezmann à ses côté, mais forcément aux dépens du joueur de Chelsea. "On se sait regardés et attendus au tournant. Le match contre la Russie arrive bien assez tôt pour qu’on relance la machine, on a tous à cœur de gagner là-bas, évacue l’ancien Gunner, en plaidant à nouveau le relâchement coupable face à la Colombie. On a baissé la garde quand on a cru que la victoire était acquise à 2-0, il faudra se souvenir de ça si on rencontre la même situation en Coupe du monde. On doit apprendre de nos erreurs."

Désormais cinquième buteur de l’histoire des Bleus avec 30 réalisations tricolores – autant que ses illustres aînés Just Fontaine et Jean-Pierre Papin, et à une longueur seulement de Zinedine Zidane - Olivier Giroud, 70 sélections au compteur, ne juge pas utile pour autant de donner de la voix pour galvaniser les troupes en cas de déficit d’investissement collectif. "Je ne prends pas la parole plus que ça, je préfère être un leader sur le terrain, explique-t-il. Chacun doit prendre ses responsabilités et si un leader doit se dégager, il se dégagera. En équipe de France, on n’a pas d’aboyeurs sur le terrain mais on a des leaders techniques, un groupe de joueurs qui par leur expérience et leur aura montrent la voie à suivre. Cette cohésion d’équipe est importante pour aller en Coupe du monde." Le fameux cheval de bataille de Didier Deschamps.