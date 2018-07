Giroud: "Hazard, l’un des 3 meilleurs avec qui j’ai joué"

Devant la presse, Olivier Giroud est loquace. Il l’est encore plus lorsqu’il compare Kylian Mbappé et Eden Hazard à l’approche de la demi-finale de Coupe du monde entre les Bleus et la Belgique. "Ce sont deux génies. Il y en a un qui est un diamant brut encore à polir, qui a une énorme marge de progression. Il est d’avantage dans la percussion, dans la vitesse. Il peut faire des appels en profondeur. Kylian est plus attaquant qu’Eden. Pour le côtoyer au quotidien, Eden est impressionnant dans sa conduite de balle, dans sa capacité à perforer les lignes. Pour moi, c’est l’un des 3 meilleurs joueurs avec qui j’ai joué dans toute ma carrière. Kylian en fait peut-être aussi partie. Ce sont deux talents indéniables", a-t-il lancé, dimanche à Istra.

Eden, c’est presqu’un Français

L’avant-centre des Bleus est parfaitement placé pour évoquer ces deux joueurs: Kylian Mbappé est évidemment l’un de ses compères offensifs en équipe de France depuis un an, tandis qu’Eden Hazard est son coéquipier à Chelsea depuis le mois de janvier. Sur un terrain, Giroud a une "relation technique assez privilégiée" avec Hazard, pour qui il sert de remiseur. "Kylian part de plus loin, peut-être que, des fois, il n’a pas forcément besoin de m’utiliser, mais il sait qu’il peut combiner avec moi et s’appuyer sur moi", détaille-t-il pour son coéquipier tricolore.

Enfin, Giroud semble apprécier particulièrement ces deux joueurs "très attachants". "Avec Kylian, ce n’est pas la même génération, mais je m’entends très bien avec lui. C’est un jeune très respectueux, qui est à l’écoute quand on lui parle. Je ne suis pas du genre à jouer à la PlayStation ou à Football Manager, mais dès qu’on a des moments de complicité tous ensemble, le groupe vit très bien malgré les différences intergénérationnelles", lance-t-il concernant Mbappé. Quand à Hazard, "c’est presqu’un Français" avec qui il "rigole beaucoup en dehors du terrain". Mardi prochain, à Saint-Pétersbourg, il faudra mettre cette amitié de côté.