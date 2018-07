Giroud évoque le duel à distance entre Lloris et Courtois

A en juger leurs prestations en quarts de finale, contre l’Uruguay et le Brésil respectivement, Hugo Lloris et Thibaut Courtois nous promettent un sacré duel, mardi prochain à Saint-Pétersbourg (20 heures), en demi-finale de la Coupe du monde. Observateur privilégié des performances des deux portiers en qualité d’attaquant des Bleus et des Blues de Chelsea, Olivier Giroud s’est prêté au jeu de la comparaison, ce dimanche, en conférence de presse.

Histoire de planter le décor, l’ancien Gunner, passé sous la bannière des Blues à l’hiver dernier, rappelle à quel point son coéquipier londonien peut être redoutable, mais pas invincible. "C’est un rempart difficile à tromper. Il est très bon dans cette Coupe du monde, et il a une solide défense devant lui. Il y aura des brèches à créer et je suis persuadé qu’on arrivera à percer cette muraille. Il en a d’ailleurs pris quelques-uns à l’entraînement…" Aux yeux du champion de France 2012 (avec Montpellier), le dernier rempart belge a quelques points communs avec son homologue français: "Ils sont tous les deux gauchers. Leur pied droit, c’est un peu le même, ils ne l’utilisent pas beaucoup. Et ils sont très bons sur leur ligne." Mais pas tant que ça…

"Hugo est plus tonique, plus explosif, il compense sa taille qui est moins importante, poursuit Olivier Giroud. Thibaut a une envergure assez impressionnante, il est difficile à battre sur ses côtés. Il va chercher des ballons dans des zones où on pense pouvoir le battre. C’est un très bon gardien, je lui ai déjà marqué quelques buts avec Arsenal. J’espère bien le faire mardi, mais aujourd’hui, à ce stade du Mondial, ils méritent tous les deux d’être élus meilleur gardien du tournoi." Et s’il faut trancher malgré tout: "Hugo est meilleur, désolé Thibaut…"