Genesio annonce le forfait de Fekir avec les Bleus

Sorti sur blessure face au PSG, ce dimanche au Parc des Princes, dès la 6e minute du choc de clôture de la 9e journée de L1, Nabil Fekir souffre d’une grosse entorse de la cheville gauche.

A l’issue de la rencontre, perdue par les Gones sur le score de 5-0, Bruno Genesio, l’entraîneur rhodanien, a révélé à la presse que son capitaine ne pourrait pas honorer sa convocation en équipe de France.

"Il a une entorse à la cheville, il ira demain (ce lundi) à Clairefontaine pour voir le médecin de l'équipe de France et faire constater sa blessure. Il sera forfait, c’est une certitude !" Forfait donc pour les matches des Bleus contre l’Islande et l’Allemagne les 11 et 16 octobre.