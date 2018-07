Les Bleus n’ont plus marqué en effet face à l’Uruguay depuis le 21 août 1985 et une victoire 2-0, enchaînant cinq matches face à la Celeste sans inscrire le moindre but, dont quatre 0-0. Depuis le deuxième but signé José Touré, a France en est donc à 484 minutes sans avoir fait trembler les filets uruguayens.

Cette victoire constitue d'ailleurs la seule dans l'histoire des Bleus face à la Celeste pour 3 défaites et 4 matches nuls en 8 confrontations