France: Pelé félicite Mbappé, mais...

Quelle journée pour Kylian Mbappé ! En inscrivant un doublé contre l'Argentine (4-3) samedi, en huitième de finale de la Coupe du monde, l'attaquant tricolore a non seulement participé à la qualification des siens mais il est également devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé dans un Mondial (19 ans et 6 mois) depuis un certain Pelé en 1958 (17 ans et 8 mois). Il n'en fallait pas plus pour l'icone du foot brésilien se fend d'un tweet hommage au jeune Français. "Félicitations Mbappé. Deux buts dans une Coupe du monde si jeune te placent en grande compagnie ! Bonne chance pour les autres matches", a écrit Pelé sur le réseau social, prévenant toutefois : "Sauf contre le Brésil !" Les Bleus et le Brésil pourraient éventuellement se retrouver en demi-finales, mais on en est encore loin...

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against ! / Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o ! https://t.co/DW0XcJF49m — Pelé (@Pele) 30 juin 2018