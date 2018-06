France: Deschamps garde son secret

La France jouera la première place du groupe C de la Coupe du monde en Russie contre le Danemark mardi à Moscou (16h, heure de Paris). Avec quelle équipe ? Les "coiffeurs" ? À deux jours du match, les Bleus semblent ne pas être au courant des intentions de Didier Deschamps, leur sélectionneur. À l'image d'un Corentin Tolisso qui "n'(en) a pas la moindre idée pour l'instant", comme il l'a assuré à la presse ce dimanche midi à Istra, camp de base des Tricolores. Le milieu de terrain, qui postule à une place de titulaire face aux Danois, et ses partenaires devraient en savoir plus cette après-midi lors de l'entraînement du jour.