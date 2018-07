Si les Croates restent sur trois succès après prolongations depuis les 8e de finale (soit l'équivalent d'un match entier en plus) et qu'ils auront un jour de moins de récupération, Samuel Umtiti ne considère pas qu'il s'agira d'un réel avantage.

"Quand on arrive en fin de compétition, il y a de la fatigue surtout quand on a enchaîné 3 prolongations. Ils doivent être fatigués mais quand on joue une finale de Coupe du monde, la fatigue passe après. On se dit qu’on peut être champions du monde, alors malgré la fatigue ils vont être présents et continuer à courir comme ils l’ont fait avant", a expliqué le défenseur des Bleus buteur en demi-finale contre la Belgique.