C’est une première dans l’histoire de la Coupe du monde : la Croatie s’est en effet qualifiée pour la finale de la Coupe du monde après trois prolongations. Après être devenu la deuxième équipe de l’histoire - après l’Argentine en 1990 - à enchaîner deux victoires aux tirs au but au cours d’un même Mondial, face au Danemark (2-2, 3 t.a.b. à 2) puis à la Russie (2-2, 4 t.a.b. à 3), les Croates ont ajouté une victoire en prolongation face à l’Angleterre (2-1 a.p.) en demi-finale.

Une performance d’autant plus remarquable que les Croates ont systématiquement concédé l’ouverture du score. Voilà les Bleus prévenus sur la capacité de résilience de leurs adversaires... La Croatie est d’ailleurs la première équipe à remporter une demi-finale de Coupe du monde après avoir été menée depuis... la France face à la Croatie en 1998.

Un match de plus, un jour de récupération de moins

Ces trois matches joués en prolongation risquent néanmoins de peser lourd dans les jambes lors de la finale. Et pour cause. Les Croates ont disputé en dix jours l’équivalent d’un match entier de plus que les Bleus en onze jours, courant ainsi 414 kilomètres contre 298 pour les troupes de Didier Deschamps. Malgré l’état de fatigue affiché par Luka Modric ou Ivan Rakitic face à l'Angleterre, les joueurs au Damier semblent pourtant monter en puissance puisqu’ils ont couru pas moins de 143 kilomètres face à l’Angleterre contre 139 face à la Russie et 132 face au Danemark.

Et les Croates auront d’autant plus de raisons d’apparaître émoussés, dimanche, face aux Bleus qu’ils auront bénéficié d’un jour de moins de récupération. Ce qui ne semble toutefois pas constituer un désavantage en soi puisque sur les six précédents, quatre des équipes à avoir eu un jour de récupération de moins que leurs adversaires en finale ont été sacrées...