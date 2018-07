Interrogé lundi, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et la Belgique, sur la forme de son coéquipier tricolore Raphaël Varane, Hugo Lloris s’est montré particulièrement élogieux envers le défenseur du Real Madrid, auteur de l’ouverture du score, de la tête, au tour précédent contre l’Uruguay (2-0).

"Le but face à l’Uruguay récompense tout le travail qu’il fait depuis le début. Il a également beaucoup de confiance après sa saison au Real Madrid et sa nouvelle victoire en Ligue des champions. Il s’affirme de plus en plus, je n’ai que des éloges à faire sur lui. Il est très appliqué et très sérieux dans son travail. C’est le leader de la charnière, il joue également avec sa tête, il est toujours bien placé, il a un bon timing et est très bon dans le domaine aérien. Et il est de plus en plus agressif dans les duels. Donc c’est très bien de pouvoir compter sur un joueur comme lui", a déclaré le capitaine des Bleus.