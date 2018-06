France-Australie: La compo probable des Bleus

Ce samedi, dès midi, l'équipe de France se frotte à l'Australie pour le compte de la 1ère journée du groupe C de la Coupe du monde. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ, notamment dans le secteur défensif. En effet, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard devraient être titularisés par Didier Deschamps, après avoir réussi à se montrer durant la préparation, au détriment donc de Benjamin Mendy et Djibril Sidibé.

Dans l'entrejeu, Corentin Tolisso devrait être préféré à Blaise Matuidi, ce qui permettrait à Paul Pogba d'évoluer sur la gauche de l'entrejeu, dans un rôle où il se sent plus à l'aise. Devant, Olivier Giroud perdrait sa place au profit d'Ousmane Dembélé. Le onze de départ attendu: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Dembélé, Griezmann, Mbappé.