France-Argentine: Quels maillots pour les deux équipes ?

Quarante ans après leur dernière confrontation en Coupe du monde, la France et l’Argentine ont rendez-vous ce samedi pour le choc des huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2018. Une rencontre au sommet que les deux équipes disputeront avec leurs maillots habituels.

La France, qui «recevra», arborera son traditionnel maillot bleu, avec short blanc et chaussettes rouges. Quant à l’Argentine, elle pourra porter son maillot ciel et blanc. Les joueurs de l’Albiceleste, comme face au Nigeria, porteront en revanche un short noir et des chaussettes noires contrairement aux habitudes.

Pour ce qui est des gardiens, Hugo Lloris sera en doré et son vis-à-vis Franco Armani en orange.