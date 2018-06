France-Argentine: Messi et Pogba sous la menace

Neuf joueurs seront sous la menace d’une suspension lors du huitième de finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, programmé samedi-après midi (16h heure française) à Kazan.

Corentin Tolisso, Paul Pogba et Blaise Matuidi seraient ainsi suspendus pour un éventuel quart de finale en cas de nouveau carton jaune, tout comme Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Javier Mascherano, Ever Banega et Lionel Messi côté argentin.

Le onze français: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba – Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.

Le onze argentin: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Perez, Mascherano, Banega - Pavon, Messi, Di Maria.