France-Argentine: Les médias lancent le match

Entre les médias français et argentins, le huitième de finale de la Coupe du monde 2018 a démarré vendredi matin dans les kiosques.

A la veille de la rencontre entre la France et l’Argentine, le quotidien sportif L’Equipe ose un titre "No Pasará" ("Il ne passera pas"), représentant Lionel Messi, capitaine de l’Albiceleste, entouré de cinq joueurs français: N’Golo Kanté, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Paul Pogba et Benjamin Pavard.

Une petite provocation de la part du seul quotidien sportif de France, auquel l’un des nombreux journaux sportifs argentins n’a pas tardé à répondre sur son site internet. Ainsi, Olé reprend la une de L’Equipe en changeant le titre qui devient "Pasará" ("Il passera"). Pas de doute, le match est lancé.