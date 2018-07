France - Argentine: Griezmann a pris "énormément de plaisir"

A nouveau buteur sur penalty, Antoine Griezmann poursuit l'aventure en Russie avec les Bleus. L'équipe de France a eu raison de l'Argentine ce samedi en huitième de finale à Kazan (4-3). "Beaucoup de Français nous regardent, attendent beaucoup de nous, a analysé le numéro 7 au micro de beIN SPORTS. A nous de répondre présent. Il y a des matches où c’est moins bien comme le Danemark et il y a des jours meilleurs comme aujourd'hui."

Le joueur de l'Atlético de Madrid a aussi apprécié les exploits d'un Mbappé phénoménal. "C'est un Kylian comme ça que je veux voir, poursuit le gaucher. Il a fait des différences. Il a créé un penalty, il a mis deux buts, il a créé un coup franc dangereux. Ça nous fait énormément de bien. On sait que ce sont des moments compliqués, des fois ils ont été supérieurs à nous, des fois on était meilleur. Il fallait resté soudé. On a une grosse équipe qui va être dure à battre. C’est le genre de match que j'adore, soit tu gagnes, soit tu vas à la maison. J'adore ces matches, je prends énormément de plaisir là-dessus."