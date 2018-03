Flessel veut agir contre les cris racistes

Moins que le niveau de jeu des Bleus de Deschamps, plutôt décevant malgré la victoire (3-1) des coéquipiers d'Hugo Lloris, ce sont bien les cris de singe et chants racistes du public russe à chaque touche de balle des joueurs français de couleur (Pogba et Dembélé en particulier), qui ont marqué mardi, à Saint-Petersbourg, la rencontre amicale jouée et gagnée par l'équipe de France face au pays hôte de la prochaine Coupe du monde (14 juin -15 juillet).

« Le racisme n’a pas sa place sur les terrains de football. Nous devons agir de concert au niveau européen et international afin de faire cesser ces comportements inadmissibles » #FRARUS #exaequo.

Crédits FFF/ Bastien Lheritier. pic.twitter.com/kRB1fbBNjO — Laura Flessel (@FlesselLaura) 28 mars 2018

Des manifestations audibles lors de la retransmission TV et inacceptables pour la ministre française des sports Laura Flessel, qui a tenu à réagir sur son compte Twitter et apporté son soutien aux joueurs tricolores : "Le racisme n'a pas sa place sur les terrains de football, écrit l'ex-championne olympique. Nous devons agir de concert au niveau européen et international afin de faire cesser ces comportements inadmissibles." Des propos que la ministre accompagne d'une photo du onze tricolore posant devant l'un des slogans, de circonstance, de la dernière campagne du ministère pour lutter contre les discriminations dans le sport.

Des débordements qui sont malheureusement monnaie courante dans le quotidien du football russe, notamment dans le championnat national.