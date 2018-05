Fekir et son ''coéquipier'' Benzema

Nabil Fekir, le capitaine de l’Olympique Lyonnais que l’on dit tout proche de Liverpool, n’a pas de préférence, officiellement, entre le Real Madrid et le club anglais pour la finale de la Ligue des champions samedi soir à Kiev (20h45, heure de Paris). "Non, vraiment", a assuré ce vendredi en conférence de presse à Clairefontaine l’international français – 10 matches joués, 1 but marqué – sélectionné pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet).

On a deux coéquipiers qui vont jouer demain: Raphaël Varane et Karim Benzema Nabil Fekir

Mais pourquoi le milieu offensif tricolore ne souhaite pas choisir ? Sa réponse peut surprendre: "On a deux coéquipiers qui vont jouer demain: Raphaël Varane et Karim Benzema. On sera contents pour eux si le Real gagne".

Or, tout le monde le sait, sans surprise, l’avant-centre merengue (81 capes, 27 réalisations), né et formé à Lyon tout comme "Nabilon", ne figure pas dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour le Mondial (après avoir été privé de l'Euro 2016), au contraire du défenseur central qui rejoindra les Bleus, et Clairefontaine, à la suite de cette finale. Il n'a plus été retenu par "La Desch", avec qui le lien est coupé, depuis novembre 2015 et sa mise en examen, devenue tristement célèbre, dans l'affaire du chantage à la sextape à l'encontre de Mathieu Valbuena ("choix sportif"). Alors qu’a donc voulu dire Fekir ?

Un Fekir qui déclarait en octobre 2016 à propos de "KB9": "C'est un modèle pour moi, pour de nombreux de jeunes qui rêvent d'être comme lui. Il a tout montré dans le foot. Il a peut-être fait une petite erreur, mais ça n'enlève rien du tout. Il m'a inspiré. C'est un grand attaquant, un des meilleurs du monde. Il m'a beaucoup apporté et aidé quand je l'ai côtoyé en équipe de France". Serait-il nostalgique ?