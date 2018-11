F. Mendy: "J'ai travaillé mon pied droit dès mon plus jeune âge"

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Ferland Mendy a découvert samedi l'ambiance d'une conférence de presse à Clairefontaine. Le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais a notamment été interrogé sur sa capacité à jouer du pied droit. "On me dit souvent que j'ai un bon pied droit, a-t-il affirmé aux journalistes. Je l'ai beaucoup travaillé, dès mon plus jeune âge. Au PSG, on nous apprenait à travailler dans ce domaine." Et le jeune défenseur d'évoquer une anecdote personnelle: "J'ai eu une entorse quand j'étais très jeune et je ne jouais que du pied droit pour ne pas me faire mal. J'ai continué après."