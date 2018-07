Euro U19: les Bleuets se ressaisissent face à la Turquie

Le stade Hietalahti de Vaasa (Finlande) accueillait une rencontre déjà décisive pour les Bleuets, dans le groupe B de l'Euro U19. Battus par l'Ukraine il y a trois jours (1-2), les joueurs de Bernard Diomède se sont bien repris en s'amusant de la Turquie (0-5). Impressionnants de réalisme, notamment en première période où les jeunes français ont converti leurs trois tirs, ils ont pris les devants rapidement grâce à un but précoce du Rennais Rafik Guitane (2e) puis un doublé du Lyonnais Amine Gouiri (22e, 33e).

L'attaquant du PSG Moussa Diaby a donné plus d'ampleur au score (58e), avant que Mickaël Cuisance, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, ne clôt le score en fin de match (90e, s.p.). Les Bleuets remportent un succès qui ne souffre donc d'aucune contestation, et qui les relance complètement dans la course à la qualification. Le match face à l'Angleterre, programmé lundi (17h30), sera primordial en vu d'une qualification au prochain tour.

Battue lors de son entrée en lice dans la compétition face à l'Angleterre (2-3), la Turquie est, elle, déjà éliminée.