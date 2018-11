Il y avait un enjeu bien plus important que ce qu’on pouvait croire avec Portugal-Pologne, qui concluait le premier tour de Ligue des nations mardi soir. En effet, le nul des Polonais fait perdre le statut de tête de série à l’Allemagne pour le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2020, qui aura lieu dans moins de deux semaines (le dimanche 2 décembre). Car ce sont les résultats de cette Ligue des nations qui ont justement permis de déterminer les différents chapeaux. Et le processus est particulièrement alambiqué.

Il y aura d’abord un chapeau Ligue des nations, composé de la Suisse, du Portugal, des Pays-Bas et de l’Angleterre, soit les quatre équipes du Final Four du mois de juin. On sera au beau milieu des éliminatoires, mais le pays qui gagnera ce mini-championnat sera automatiquement qualifié. Ces quatre pays seront reversés dans des groupes de cinq (sans équipes ni du chapeau 1, ni du chapeau 6), ce qui leur permettra d’être disponibles pour ledit Final Four de Ligue des nations - quand les autres nations joueront les éliminatoires. Un autre pays sur les six du chapeau 1, qui pourrait donc être la France, sera également dans un groupe de cinq (sans équipe du chapeau 6).

Le résultat, c’est donc que les Bleus, comme la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la Croatie et la Pologne, peuvent hériter de l’Allemagne lors des éliminatoires. C’est évidemment l’épouvantail du chapeau 2, où on retrouve également l’Islande, le Danemark, la Suède, la Russie ou encore le Pays de Galles. Sans oublier que ce sont les deux premiers qui seront qualifiés (même si les éventuels vainqueurs de Ligue des nations pourront encore changer la donne), on peut considérer que le pire groupe pour les Bleus ressemblerait à Allemagne-Turquie-Roumanie-Biélorussie-Lettonie, le meilleur à Autriche-Finlande-Chypre-Gibraltar-Andorre.

Les chapeaux

Chapeau Ligue des nations: Suisse*, Portugal*, Pays-Bas*, Angleterre*

Chapeau 1: Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie, Pologne

Chapeau 2: Allemagne, Islande, Bosnie-Herzégovine*, Ukraine*, Danemark*, Suède*, Russie, Autriche, Pays de Galles, République tchèque

Chapeau 3: Slovaquie, Turquie, Irlande, Irlande du Nord, Ecosse*, Norvège*, Serbie*, Finlande*, Bulgarie, Israël

Chapeau 4: Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, Monténégro, Chypre, Estonie, Slovénie, Lituanie, Géorgie*

Chapeau 5: Macédoine*, Kosovo*, Biélorussie*, Luxembourg, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie, Gibraltar, Féroé

Chapeau 6: Lettonie, Liechtenstein, Andorre, Malte, Saint-Marin

(*) Equipes barragistes de Ligue des nations, donc potentiellement qualifiables si elles gagnent leurs barrages (ligues A, B, C et D).