Espoirs: Aouar et Dembélé déclarent forfait, Guendouzi convoqué

L'équipe de France Espoirs affronte successivement la Croatie à Beauvais, puis l'Espagne à Caen, les 15 et 19 novembre prochains dans le cadre de matches de préparation au prochain Euro de la catégorie. Et ce lundi, Sylvain Ripoll a été confronté à deux nouvelles défections, après celles d'Abdou Diallo (Borussia Dortmund) et Olivier Ntcham (Celtic Glasgow), remplacés par le Strasbourgeois Ibrahima Sissoko.

Cette fois, ce sont deux pensionnaires de l'Olympique Lyonnais qui doivent déclarer forfait, à savoir le milieu de terrain de Houssem Aouar et l'attaquant Moussa Dembélé. Et c'est le Gunner d'Arsenal Mattéo Guendouzi qui intègre le groupe.