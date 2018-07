Equipe de France : Tolisso tient la corde

A l’instar de l’Uruguay et du suspense au sujet d’Edinson Cavani, de retour à l’entraînement ce jeudi mais toujours plus qu’incertain pour le match face aux Bleus, il y a également une incertitude quant au onze aligné par Didier Deschamps pour affronter la Celeste. La faute à la suspension de Blaise Matuidi et aux différentes options travaillées par le staff tricolore depuis le début de la semaine.

Et comme lors de la préparation du match face à l’Argentine, les Bleus n’ont pas effectué de mise en place tactique à la veille de leur grand rendez-vous face à l’Uruguay. Après des exercices physiques sans ballon, les hommes de Didier Deschamps se sont bien livrés à une opposition sur la pelouse du stade de Nijni Novgorod, théâtre du quart de finale face à la Celeste, mais l’ancien champion du monde avait pris soin de mélanger titulaires et remplaçants selon nos informations. En concurrence pour remplacer le milieu turinois, les deux anciens coéquipiers lyonnais Corentin Tolisso et Nabil Fekir évoluaient ainsi dans la même équipe.

Au total, ils sont trois à pouvoir prétendre occuper le couloir gauche à la place de Blaise Matuidi: Corentin Tolisso, Nabil Fekir et Thomas Lemar. Et c’est finalement la solution la plus naturelle, car la plus prudente, à savoir Corentin Tolisso qui tiendrait la corde. Reste à savoir si le Munichois sera aligné dans le couloir gauche comme Blaise Matuidi ou aux côtés de N’Golo Kanté à la récupération, auquel cas Paul Pogba pourrait évoluer dans une position plus avancée.

Le onze probable face à l'Uruguay

Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez -Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Tolisso - Giroud.