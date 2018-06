Qui dit huis-clos ne dit pas forcément zéro information. Depuis le début de ce Mondial 2018, Didier Deschamps a pris l’habitude de peaufiner ses compositions d’équipe à l’abri des regards indiscrets, à J-2, au stade Glebovets d’Istra. Une précaution qui n’empêche pas la presse de parvenir à ses fins, avec jusqu’alors deux compos probables parues dans les médias qui ont visé juste. Pas de surprise en effet: le sélectionneur des Bleus aime à travailler ses dispositifs pressentis en amont.

Ce constat fait, le onze de départ tricolore qui mardi devrait être aligné face au Danemark ne semble faire aucun doute. Réservistes jeudi dernier contre le Pérou, Steve Mandanda, Presnel Kimpembe, Djibril Sidibé, Steven Nzonzi, Thomas Lemar et Ousmane Dembélé devraient débuter cette partie déterminante dans l’optique de la première place de poule. Une première pour la plupart d’entre eux, seul Dembélé ayant déjà connu une titularisation dans cette Coupe du monde, face à l’Australie.

Alors qu’Adil Rami a repris l’entraînement normalement ce dimanche et que Samuel Umtiti est resté en marge du groupe, diminué par un genou douloureux, Presnel Kimpembe a fait équipe avec Raphaël Varane en charnière centrale, devant Steve Mandanda et avec Djibril Sidibé – et non Benjamin Pavard – sur le flanc droit. Lucas Hernandez complétant la ligne arrière aux dépens d’un Benjamin Mendy qui va devoir prendre son mal en patience une fois encore.

Paul Pogba, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso étant tous sous la menace d’une suspension, Didier Deschamps s’oriente vers un milieu récupérateur à deux tête composé de N’Golo Kanté et Steven Nzonzi. Cela au soutien d’un quatuor offensif renforcé par Thomas Lemar côté gauche. Antoine Griezmann et Olivier Giroud demeurant à leur poste, contrairement à un Kylian Mbappé ménagé et suppléé dans le couloir droit par Ousmane Dembélé.

La compo (très) probable des Bleus contre le Danemark:

Mandanda - Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Nzonzi - Dembélé, Griezmann, Lemar – Giroud.