Après les victoires face à l'Irlande (2-0), puis l'Italie (3-1), l'équipe de France sera opposée samedi soir aux Etats-Unis pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde. Il sera donc temps pour le sélectionneur de peaufiner les derniers détails, de gagner en confiance dans le secteur défensif, et de faire évoluer ensemble les joueurs appelés à débuter le tournoi en qualité de titulaires. Aux avant-postes, selon les dernières informations de RMC, Olivier Giroud devrait ainsi été privilégié dans l'axe, au détriment donc d'un Ousmane Dembélé, pour laisser Antoine Griezmann et Kylian Mbappé se partager les côtés autour du point de pivot de Chelsea.

Dans l'entrejeu, ce sont sans surprise Blaise Matuidi et N'Golo Kanté qui débuteront, la troisième place étant promise à l'incontournable Paul Pogba, qui devrait ainsi honorer sa 54e sélection depuis 2013. Pas mal pour un joueur de seulement 25 ans, qui n'a néanmoins que trop rarement exprimé son véritable potentiel à l'échelle internationale. Ce qui ne semble toutefois pas entamer la confiance de Didier Deschamps à son égard. Mais le Red Devil de Manchester devra se contenter d'un rôle sur la droite de l'entrejeu contre les USA, dans un positionnement qu'il affectionne peu mais dont il doit se satisfaire, lui qui se sent plus à son aise côté opposé.

Toutefois, l'ancien Bianconero pourrait bien jouer très gros sur cette partie. Car à son poste, un certain Corentin Tolisso, arrivé il y a un peu plus d'un an dans le groupe France, a prouvé sur ses dernières sorties, en club comme en Bleu, que l'équipe peut compter sur lui, tant défensivement qu'offensivement. Sur les dernières semaines et les deux rencontres de préparation, il n'y a même pas débat sur le niveau de performance des deux hommes. Or à droite, l'ancien Lyonnais se montre lui très à son aise. Paul Pogba le sait donc mieux que personne, s'il ne sort pas un grand match samedi soir au Groupama Stadium, sa place de titulaire pour le début de la Coupe du monde pourrait bien lui être subtilisée. En toute logique...