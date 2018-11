Equipe de France : Plea, la juste récompense

Le choix pouvait paraître surprenant. Après avoir signé la saison la plus prolifique de sa carrière (21 buts toutes compétitions confondues), Alassane Plea décide de quitter l’OGC Nice pour rejoindre le Borussia Monchengladbach cet été. Alors qu’ils reçoivent des propositions plus conséquentes financièrement, les dirigeants niçois acceptent la requête du joueur qui a toujours été exemplaire pendant ces quatre saisons au club.

Débarqué de Lyon en aout 2014, l’attaquant de 25 ans a presque tout connu sur la Côte d’Azur. Des moments de doute comme lors de sa première saison en Rouge et Noir où il ne marquera que 3 petits buts en 33 matchs de championnat. Des grosses blessures aussi, au genou, qui le tiendront éloigné des terrains pendant de longs mois. Mais son abnégation et son travail finiront par être récompensé. Celui qui a été repositionné dans l’axe par Claude Puel quitte au final le Gym avec au compteur 44 buts, 23 passes décisives en 135 matchs avec les Aiglons.

INTERVIEW : "Gladbach me suivait depuis les U18"

Désireux de tenter l’aventure à l’étranger, le natif de Lille choisit donc Gladbach, alors que certains auraient cédé aux sirènes anglaises. « J’avais fait mon choix depuis janvier. Ils m’observaient depuis les U18, ils me connaissaient vraiment. Ça m’a convaincu ». En effet, les Poulains le voulaient vraiment. Les dirigeants allemands n’hésiteront pas à casser leur tirelire pour s’attacher ses services. Acheté 23 millions d’euros, Plea devient le plus gros transfert du club.

Une petite folie qui va rapidement s’avérer payante. Pour son premier match officiel avec le Borussia, l’ancien Niçois signe un triplé en Coupe d’Allemagne. Trois mois plus tard, il totalise 11 buts en 12 rencontres toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Le joueur formé à l’OL reste d’ailleurs sur un triplé ce week-end contre le Werder, dont un magnifique but. Avec huit réalisations, le voilà deuxième meilleur buteur de Bundesliga, derrière Luka Jovic.

19 - Meilleurs buteurs français 🇫🇷 dans les 5 grands championnats européens en 2018 :@FlorianThauvin - 21@alassane_plea - 19@AntoGriezmann - 17@KMbappe - 16



Néo-Bleu. pic.twitter.com/PZXaYf00yg — OptaJean (@OptaJean) November 12, 2018

Un début de saison en fanfare qui n’est pas passé inaperçu. Ce lundi, après les forfaits d’Anthony Martial et Alexandre Lacazette, Didier Deschamps a décidé d’appeler Alassane Plea en Equipe de France. Après avoir connu toutes les sélections de jeunes, le néo-Bleu va donc goûter pour la première fois aux A. « Je suis très content d’être convoqué. C’est un rêve. Je vais apporter mes qualités de buteur et ma fraicheur. J’espère connaitre ma première cape et prendre un maximum de plaisir » a-t-il déclaré sur le site de la FFF. Le nouveau venu doit maintenant saisir sa chance. Joueur polyvalent, qui ne rechigne pas à l’effort et très à l’écoute : Plea a tout pour séduire le sélectionneur. A lui de montrer qu'il peut être plus qu'un simple invité surprise.

VIDEO : Ses 8 buts en Bundesliga