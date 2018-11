Equipe de France : Place aux Lyonnais chez les Bleus ?

C’est peu dire que les Bleus n’ont pas donné satisfaction vendredi à Rotterdam, dans un match de Ligue des nations contre les Pays-Bas qui devait leur ouvrir les portes du Final Four de la compétition. Battus 2-0 par les Oranje, les Bleus se retrouvent suspendus à un succès des Allemands face à ces mêmes Néerlandais, ce lundi, pour accompagner le Portugal, la Suisse et l’Angleterre en juin prochain.

Quel que soit le verdict de cette dernière rencontre, les hommes de Didier Deschamps ont un ultime rendez-vous à honorer en cette année 2018 qui les a vus cueillir une deuxième étoile en Russie. Ce mardi au Stade de France, les Tricolores accueillent la Celeste avec l’opportunité de se racheter. Dans une configuration qui sera sans doute tout autre que celle apparue en difficulté aux Pays-Bas.

Si l’on observe les différentes séances d’entraînement effectuées ce week-end à Clairefontaine, le sélectionneur national devrait injecter du sang neuf, sur les flancs de la défense et dans l’entrejeu notamment. Exit les Benjamin Pavard et Lucas Digne dans les couloirs, Djibril Sidibé et Ferland Mendy devraient être de la partie.

Les Lyonnais pourraient d’ailleurs être particulièrement bien représentés contre l’Uruguay puisque Tanguy Ndombele est fortement pressenti pour suppléer Steven Nzonzi au côté de N’Golo Kanté. Enfin Nabil Fekir pourrait prendre place au sein du quatuor offensif, histoire de faire souffler un Antoine Griezmann apparu à bout de souffle vendredi devant les Bataves.

Le onze tricolore possible contre l’Uruguay : Lloris - Sidibé, Varane, Kimpembe, F. Mendy - Ndombele, Kanté - Mbappé, Fekir, Matuidi - Giroud.