Equipe de France : Payet remplace Fékir, blessé

Sacré champion du monde cet été avec les Bleus, Nabil Fekir figurait logiquement dans la dernière liste en date édictée par Didier Deschamps, comme les Griezmann, Giroud, Dembélé, Thauvin, Mbappé et Lemar pour ce qui est des atouts offensifs. Le capitaine lyonnais toutefois s’est blessé à la cheville gauche dimanche soir au Parc des Princes, dans le choc de la 9e journée de L1 allègrement remporté par le PSG (5-0). Dès la 6e minute de jeu, l’intéressé a dû rallier les vestiaires, victime d’une grosse entorse.

"Il sera forfait, c’est une certitude !" Bruno Genesio

Sitôt le match terminé, Bruno Genesio, l’entraîneur des Gones, a annoncé le forfait de son maître à jouer pour les deux rencontres à venir de l’équipe de France, face à l’Islande et l’Allemagne. "Il a une entorse à la cheville, il ira demain (ce lundi) à Clairefontaine pour voir le médecin de l'équipe de France et faire constater sa blessure. Il sera forfait, c’est une certitude !" Or qui dit forfait dit remplaçant. Un joker dont l’identité a été révélée ce lundi midi dans les coulisses de Clairefontaine.

Un choix logique

Alors qu’il aurait pu opter pour un avant-centre de plus – sensible sans doute aux bonnes dispositions actuelles des Wissam Ben Yedder et Alexandre Lacazette – ou donner sa chance à un relayeur prometteur tel que Houssem Aouar, voire Mattéo Guendouzi, auteur d’un début de saison probant chez les Gunners, à l’instar du rookie Tanguy Ndombele, le sélectionneur national a opté pour la solution la plus logique en rappelant à lui Dimitri Payet. Un profil polyvalent similaire à celui de Nabil Fekir.

Coupé dans son élan à la veille de l’annonce des 23 mondialistes en mai dernier, terrassé alors par une blessure à la cuisse en pleine finale de la Ligue Europa, le capitaine phocéen aux 37 capes tricolores (la dernière en octobre 2017, face à la Biélorussie) promet de s’intégrer aisément à un groupe France qu’il connaît bien. Cet été en Russie, le Réunionnais de 31 ans avait vécu de l’intérieur la consécration des Bleus, convié comme Laurent Koscielny par le président Macron en personne.