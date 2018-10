"J’ai encore beaucoup de choses à accomplir. Je veux tout accomplir." Acclamé par sa ville de Bondy, mercredi, qui célébrait le retour de l'enfant du pays, Kylian Mbappé a rappelé une chose. Qu'il restait encore un très jeune joueur, et que sa carrière n'en était qu'à son commencement. Même s'il a déjà remporté le plus grand titre possible pour un footballeur, la Coupe du monde, Mbappé en veut encore beaucoup plus.

"Avec la sélection, il me reste encore à remporter l’Euro, a confié le prodige de 19 ans. Mais j’aimerais aussi, pourquoi pas, disputer les Jeux Olympiques. Et après, avec Paris, on sait tous ce qu’il nous manque… (la Ligue des champions, ndlr)"

Mbappé aux Jeux Olympiques, c'est tout à fait possible. En 2020, l'attaquant du PSG n'aura que 21 ans, et pourrait donc très bien disputer cette compétition destinée aux joueurs de moins de 23 ans. Encore faut-il que les Bleuets se qualifient. Si les hommes de Sylvain Ripoll ont décroché leur place pour l'Euro 2019 espoirs -une première depuis 2006-, il leur faudra atteindre le dernier carré pour décrocher leur billet pour Tokyo. Pas évident, car le sélectionneur pourrait être contraint de se passer des meilleur éléments de la génération actuelle, déjà appelés en A (O.Dembélé, Coman, Pavard, L.Hernandez, Ndombélé et bien sûr Mbappé).

Dans le cas contraire, Mbappé pourrait se rattraper en 2024, car les sélections peuvent appeler trois joueurs de plus de 23 ans. Pour les Jeux de Paris, la France sera qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Et le Parisien pourrait ainsi imiter un certain Neymar, médaillé d'or olympique à Rio en 2016, avec le Brésil.