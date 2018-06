"On sait que la sélection est une équipe très médiatisée, et que le moindre fait ou geste va être repris. Là, c’était un coup anodin. Il est un peu en retard certes, mais il n’y a pas mort d’homme. Et j’ai voulu dégonfler ça tout de suite pour que ça ne prenne pas une trop grosse importance, a expliqué le Parisien, qui avait publié un message sur les réseaux sociaux pour dédouaner le défenseur marseillais. Les gens en ont fait une affaire parce que c’était un Marseillais, mais on ne parle pas du tout des clubs."

Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave mais merci pour vos messages



PS: Et laissez mon ami @Rami13officiel c’était pas méchant pic.twitter.com/sygabBFXSd — Kylian Mbappé (@KMbappe) 12 juin 2018