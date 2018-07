Kylian Mbappé n'hésite plus: "Je me mettrais dans les cinq favoris pour le Ballon d'Or." "Moi, et pas parce que ça m'arrange, je privilégierais le Mondial à la Ligue des Champions. Même si, dans mes favoris, je mettrais forcément Cristiano Ronaldo. Il y aurait aussi Luka Modric, Raphaël Varane qui a tout gagné, et Neymar, qui a fait une bonne Coupe du Monde et ne doit pas être réduit à l'homme des plongeons. Et pour compléter, je me mettrais."

Au sortir de sa Coupe du Monde 2018 victorieuse, quelques heures après la finale, il assurait que la compétition pouvait jouer en sa faveur mais qu'il n'y pensait pas plus que ça. Une semaine plus tard, dans cette interview pour France Football, sa réflexion a donc visiblement mûri. Au cours de cet entretien, l'attaquant du PSG (19 ans) livre aussi les détails de sa blessure aux vertèbres, la veille de la demi-finale contre la Belgique.

Il assure ne pas avoir paniqué et pense qu'il était à 70% de ses moyens lors du match, grâce au super travail de l'ostéopathe. Kylian Mbappé se dit satisfait d'avoir réussi à tout cacher, afin que les Belges ne l'attaquent pas sur cette zone sensible. Enfin, il précise aussi qu'il n'a pas sorti son téléphone portable dans le vestiaire, dans les minutes suivant la victoire, afin de profiter au maximum.