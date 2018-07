Pelé. Il n’y a plus que le meilleur joueur de l’histoire du football à pouvoir résister à Kylian Mbappé. Grâce à ses deux buts inscrits face à l’Argentine, samedi, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l’international tricolore a en effet rejoint la légende brésilienne en devenant le deuxième joueur de moins de 20 ans de l’histoire à inscrire un doublé dans un match à élimination directe au cours d’un Mondial. Bourreau des Bleus puis de la Suède lors du Mondial 1958, le n°10 de la Seleçao, en route vers son premier sacre en Coupe du monde, n’avait que 17 ans au moment de mettre le monde à ses pieds...

Du haut de ses 19 ans et six mois, Kylian Mbappé ferait presque figure d’ancien. Il peut pourtant se targuer d’une précocité jamais vue chez les Bleus. Jamais un joueur tricolore n’a ainsi compté à son âge sept buts en sélection. A titre de comparaison, parmi les plus fines gâchettes de l’histoire de l’équipe de France, Thierry Henry et David Trezeguet, champions du monde à 20 ans, ont dû attendre d’avoir 22 ans pour afficher un tel total. Tout comme Michel Platini. Quant à Zinédine Zidane, après avoir dû attendre ses 22 ans pour connaître sa première sélection, il en avait déjà 25 lorsqu’il inscrit son septième but en bleu. Le même âge qu’Olivier Giroud ou Jean-Pierre Papin.

Et cette précocité vaut évidemment en Coupe du Monde. Et pour cause, Kylian Mbappé est devenu face au Pérou (1-0) le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France lors d’un Mondial. Avec ses trois buts en quatre matches, l’attaquant parisien est par ailleurs déjà le septième buteur le plus prolifique de l’histoire des Bleus en Coupe du Monde. Seul Just Fontaine est d’ailleurs parvenu à inscrire plus de buts au cours d’un seul Mondial, Thierry Henry, Zinédine Zidane, Raymond Kopa, Alain Giresse ou Karim Benzema étant tous restés bloqués à trois buts. Le Parisien sait ce qu’il lui reste à faire pour les dépasser.