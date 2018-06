Visiblement, le cas Karim Benzema divise également au sein du groupe France. Si Didier Deschamps a fermé la porte depuis bien longtemps à l’attaquant du Real Madrid, "pour le bien du groupe", et que le président de la FFF Noël Le Graët vient de confirmer que c'était "de l'histoire ancienne", les joueurs ont un avis différent. A commencer par le gardien et capitaine Hugo Lloris, qui regrette l’absence de son ancien coéquipier en sélection mais aussi à l’OL (2008-2009).

"Je ne pense pas que ce soit fini avec l’équipe de France pour lui" Hugo Lloris

"Je ne sais pas exactement ce qu’a dit le président, mais je ne le pense pas. Karim est un joueur énorme et vous devez respecter son parcours au Real. C’est fantastique. Il connaît la pression, il a le sens des responsabilités. Aujourd’hui, la situation fait qu’il n’est malheureusement pas là, mais c’est une décision qui appartient à l’entraîneur. Je ne pense pas que ce soit fini avec l’équipe de France pour lui", a lancé le joueur de Tottenham dans Marca.

Les chances de revoir "KB9" chez les Bleus sont pourtant bien minces. L’avant-centre des Merengues aura 32 ans en 2020, à la fin du contrat de "La Dèche". Et il n'y a rien de plus improbable qu'une éviction de l’actuel sélectionneur tricolore après le Mondial russe au profit de Zinédine Zidane. "Peut-être qu’il le sera un jour, ce qu’il a fait à Madrid est fantastique, mais c'est Deschamps aujourd’hui et nous sommes à quelques heures d’une Coupe du monde, donc c’est compliqué de parler de ça", rétorque d’ailleurs Hugo Lloris.