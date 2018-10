Equipe de France - Les Bleus accueillent Ndombele... et les suppléants

October 4, 2018 14:13 L'équipe de France, qui affrontera l'Islande et l'Allemagne, pourra compter sur Ndombele, Digne, Zouma et Sakho pour remplacer Tolisso, Mendy, Rami et Umtiti.