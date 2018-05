Equipe de France : Le 11 des oubliés

GARDIEN

Il n’est ni dans les 23, ni dans les réservistes, mais comment occulter la fin de saison époustouflante de STEPHANE RUFFIER ? Le gardien stéphanois a réalisé une très belle saison sous le maillot vert même quand le bateau stéphanois tanguait sérieusement fin décembre. L’ancien Monégasque a joué un rôle essentiel dans le redressement des Verts au gré de ses multiplies prouesses. Si bien que Saint-Etienne rêve encore d’Europe. Ruffier, lui, n’ira pas au Mondial.

DEFENSEURS

Un autre Stéphanois aurait pu prétendre à une place dans les 23 : MATHIEU DEBUCHY. Son choix de se relancer à Saint-Etienne en janvier dernier a bien failli payer. Décisif sur son côté droit, Debuchy a réalisé six mois de qualité mais cela n’a pas suffi. « Debuchy a coincé sur les derniers matchs », s’est justifié Deschamps. Son dernier match à Monaco où il concède un penalty en fin de match a très certainement pesé. Dans l’axe, Deschamps a décidé de se passer des services d’AYMERIC LAPORTE et CLEMENT LENGLET, absents également des réservistes. Le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire, Laporte, n’a jamais semblé être dans les plans de Didier Deschamps. Son transfert record à City n’a rien changé. Lenglet, lui, avait de bonnes raisons d’espérer après une grosse saison à Séville, ponctuée d’un quart de finale de Ligue des Champions. Courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone, le joueur formé à Nancy devra encore patienter.

Sur le couloir gauche, les surprises sont nombreuses. Layvin Lurzawa et LUCAS DIGNE, habitués aux Bleus ces dernières années, restent à quai. Le Parisien paie sa deuxième partie de saison totalement ratée où il a perdu sa place au détriment de Yuri Berchiche. La grosse surprise reste néanmoins l’absence du Barcelonais, Lucas Digne. Dans l’ombre de Jordi Alba, Digne s’est contenté de miettes. Au final, le joueur formé à Lille se fait coiffer par Lucas Hernandez et Benjamin Mendy, revenu d’une très longue blessure.

MILIEUX DE TERRAIN

Finaliste de l’Euro 2016 à Mondial 2018 raté : en deux ans, MOUSSA SISSOKO a perdu gros. « Le soldat de Deschamps », comme beaucoup aiment l’appeler, a été sacrifié par un coach qui l’apprécie par-dessus tout. Mais la réalité du terrain a obligé le sélectionneur des Bleus à faire des choix. Sissoko, meilleur Bleu face au Portugal il y a deux ans, ne s’est jamais imposé à Tottenham et a laissé le doute s’installer. Pendant ce temps-là, d’autres joueurs ont émergé à l’instar de Tolisso, Nzonzi ou encore Kanté. Deschamps lui a longtemps maintenu sa confiance avant de céder et de le placer sur la liste des réservistes. Une grosse surprise.

ADRIEN RABIOT a fait partie de ces joueurs qui ont mis la pression sur Moussa Sissoko. Au final, comme le joueur de Tottenham, Rabiot reste à quai. Une énorme désillusion pour le milieu parisien, titulaire indiscutable cette saison. La tristesse est un peu plus atténuée pour DIMITRI PAYET, revenu en très grande forme avec Marseille. Le stratège olympien s’est blessé avant la finale de la Ligue Europa et a rechuté mercredi contre l’Atlético Madrid. Difficile dans ses conditions pour Didier Deschamps de l’emmener en Russie…

ATTAQUANTS

Les absents de luxe sont légion en attaque. Si bien qu’il est possible de concocter plusieurs formules avec les absents. Abstraction faite de Karim Benzema, plus appelé depuis le 8 octobre 2015 lors d’une victoire 4-0 face à l’Arménie, d’autres gros noms sont restés quai. On pense évidemment à ALEXANDRE LACAZETTE. Avec 17 buts toutes compétitions confondues avec Arsenal, l’ex Lyonnais n’a pas démérité pour sa première saison avec les Gunners. Son doublé face à l’Allemagne en novembre dernier était pourtant de bon augure.

ANTHONY MARTIAL et KINGSLEY COMAN rateront également la grande fête russe. Le premier nommé a totalement disparu des radars durant la deuxième partie de saison. Relégué sur le banc par José Mourinho, Martial a déjoué et a fini par rater le train. Coman, lui, n’a pas été épargné par les blessures et n’est pas parvenu à retrouver son niveau sur la fin de saison. La très belle saison de Florian Thauvin avec l’OM a fini par avoir raison de lui.