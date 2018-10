Ils étaient onze. Onze joueurs déçus de n’être que suppléants pour la Coupe du monde 2018. Si l’un d’eux, Adrien Rabiot, l’a mal vécu et a refusé ce rôle, compromettant son avenir proche en équipe de France, les autres ont encaissé et certains sont revenus (Benoît Costil, Mamadou Sakho, Lucas Digne, Kurt Zouma). Preuve que Didier Deschamps les estimait déjà beaucoup au moment d’établir sa liste des 23 pour la Russie, et compte toujours sur eux.

Un motif d’espoir pour ceux qui, depuis le sacre des Bleus à Moscou, n’ont pas encore eu cette chance d’être rappelés, à commencer par Alexandre Lacazette, auteur d’un bon début de saison avec Arsenal ? Le problème pour lui, qui évolue dans un registre très axial, est qu’il joue à un poste où les places sont chères. "DD" évoluant le plus souvent avec une seule pointe, Olivier Giroud, les possibilités de le voir réintégrer le groupe sont assez réduites.

"C’est une question de poste, confirme le sélectionneur tricolore. Chacun a un profil différent, mais il ne s’agit pas d’accumuler plusieurs joueurs au même poste. Déjà que c’est compliqué de faire jouer tout le monde quand il y en a 23… Quand il y a deux joueurs par poste, l’un joue et l’autre est censé rentrer. Alors s’il y en trois ou quatre…" Seule une blessure d’un membre du trio Giroud-Griezmann-Mbappé semble donc pouvoir rouvrir les portes au Gunner.

Les Mondialistes indéboulonnables ?

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 12 matches depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, l’ex-Lyonnais "mériterait" pourtant d’être à Clairefontaine, estime Didier Deschamps : "Il fait un début de saison plutôt performant où il est efficace mais voilà, il y a de la concurrence à ce poste-là et à partir du moment où les joueurs que j’ai sélectionnés pour la Coupe du monde répondent présent, je continue à m’appuyer sur eux."

"Ce n’est pas pour ça que je ne regarde pas les performances d’Alex, poursuit le coach des Bleus. Dans une liste, il faut qu’il y ait un équilibre par rapport aux postes qu’ils occupent et lui, c’est exclusivement un poste d’attaquant axial. Après, il ne faut pas lui enlever le mérite de ce qu’il a fait. Qu’il continue…" Un conseil qui, on l'imagine, vaut également pour Wissam Ben Yedder, auteur de 7 buts en 9 matches et leader de Liga avec Séville.



Ben Yedder encore décisif pour Séville :