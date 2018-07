Forfait pour la Coupe du monde à cause d’une rupture du tendon d’Achille, Laurent Koscielny n’est plus tout à fait sûr de prendre sa retraite internationale comme il l’avait annoncé avant de se blesser.

"Franchement… Je ne sais pas, a-t-il expliqué dans une interview accordée à L’Equipe. Je vous le dis, je fonctionne étape par étape. J’entends déjà revenir avec Arsenal. On a un nouveau coach (Unai Emery), un nouveau staff, et je ne sais pas encore à quoi va ressembler ma maison. Après… Quand je prends une décision, en général, je suis assez buté. On verra. Je n’y ai pas réfléchi. Faisons en sorte, déjà, que tout se passe bien physiquement."