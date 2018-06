Touché à la tête samedi dernier lors du match de l'équipe de France contre les Etats-Unis (1-1), Olivier Giroud s’est entraîné sans bandage à la tête, vendredi midi à la Kazan Arena. Il était encore strappé jeudi à Istra.

A la veille de la première rencontre des Bleus en Russie contre l’Australie, samedi, la séance des joueurs de Didier Deschamps était accessible aux médias durant seulement 15 minutes.

L’entraîneur va effectuer une nouvelle mise en place tactique. Selon nos informations, le 4-3-1-2 travaillé depuis trois semaines devrait laisser place à un 4-3-3 plus classique avec Antoine Griezmann non pas en 10 mais sur l’aile droite, Kylian Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé à gauche.