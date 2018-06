Tout ça pour ça. Annoncé avec insistance au FC Barcelone la saison prochaine, Antoine Griezmann avait été sommé par Didier Deschamps d’éclaircir sa situation personnelle avant la Coupe du monde 2018 en Russie. Il s’est présenté en conférence de presse mercredi, à Istra, mais n’a rien dit. C’est finalement dans un documentaire sur Movistar, diffusé vendredi soir, qu’il a annoncé qu’il restait à l’Atlético de Madrid cet été… Un procédé qui a fait la polémique auprès des observateurs.

"Je m’occupe du fond. C’est une très bonne chose pour nous qu’il ait annoncé sa décision, pour avoir l’esprit libre"

"La Dèche" n’a pas voulu commenter cette manière de faire. "Sur la forme, je ne sais pas, vous donnez beaucoup plus d’importance à la forme. Je m’occupe du fond. C’est une très bonne chose pour nous qu’il ait annoncé sa décision, pour avoir l’esprit libre", a répondu le sélectionneur, vendredi à Kazan, à la veille de la première rencontre contre l’Australie. Avant de préciser qu’il n’avait pas été mis au courant par son attaquant: "Je ne m’occupe pas de ça". Et d’ajouter une touche d’humour: "C’est moi qui ai filmé".

"On l’a vécu comme vous, avec du second degré, on en a rigolé et le plus important, c’est qu’il se sente bien"

Si le petit manège commandé par "Grizi" a fait grincer des dents, le groupe tricolore n’a visiblement pas été touché plus que ça. "On est tellement focalisé sur le match de demain, lâche le capitaine Hugo Lloris. Ces derniers jours, on commence à ressentir la pression de l’évènement, on a hâte que la compétition commence. On l’a vécu comme vous, avec du second degré, on en a rigolé et le plus important, c’est qu’il se sente bien". Et qu’il se consacre désormais à 100% à ses performances au Mondial…