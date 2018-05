Interrogé sur son avenir à la fin de l’hiver, Antoine Griezmann se voulait très clair. "Mon avenir sera réglé avant la Coupe du monde, avait-il assuré dans une interview à L’Equipe. Je veux partir en Russie l’esprit libre. Et je pense d’ailleurs que c’est ce que tout le monde veut." Deux mois ont passé et l’international tricolore ne semble pas plus avancé, hésitant toujours entre rejoindre Lionel Messi et consorts au FC Barcelone et prolonger l’aventure à l’Atlético Madrid.

Deschamps consulté ?

Un choix si difficile à faire que le Mâconnais s’est finalement donné jusqu’à début juillet pour se décider. Même s’il entend en premier lieu se concentrer sur la Coupe du monde en Russie qui débute dans seulement 15 jours. Pour l’aider, Antoine Griezmann, aurait en tout cas demandé l’avis de Didier Deschamps. Et le sélectionneur se serait clairement prononcé en faveur de l’Atlético Madrid.

"L'arrivée de Griezmann nous ferait beaucoup de bien! C'est un joueur fantastique" Samuel Umtiti

L’ancien champion du monde souhaite sans doute voir son attaquant vedette en équipe de France assumer son statut de leader chez les Colchoneros plutôt que de devoir se contenter d’un second rôle en Catalogne, dans l’ombre de l’inévitable Lionel Messi. A l’inverse, plusieurs de ses coéquipiers chez les Bleus lui auraient conseillé de rejoindre le Barça. Et pas seulement Samuel Umtiti. "L'arrivée de Griezmann nous ferait beaucoup de bien! C'est un joueur fantastique", a récemment expliqué le défenseur barcelonais.