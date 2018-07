La question s’était déjà posée avant le match contre l’Argentine, la semaine dernière. Vu qu’un 4e changement est autorisé en cas de prolongation dans cette Coupe du monde 2018, ne faudrait-il pas remplacer Hugo Lloris par Alphonse Areola (*) pour l’éventuelle séance de tirs au but contre l’Uruguay, vendredi en quart de finale ? De nombreux observateurs se posent la question, mais Didier Deschamps n’a pas du tout cette réflexion.

"J’ai un gardien qui va commencer et, s’il n’y a pas de souci, il ira jusqu’au bout".

"J’ai le droit à 4 changements, mais de là à arriver à l’idée de changer de gardien, c’est que vous devez estimer qu’Hugo Lloris ne sait pas arrêter un penalty ? Pourquoi changer un gardien ?", a rétorqué le sélectionneur tricolore, perplexe. Il a alors évoqué un penalty en 2014 contre les Pays-Bas (2-0), mais il n’y en avait pas eu durant cette rencontre... Et de conclure à ce sujet: "J’ai un gardien qui va commencer et, s’il n’y a pas de souci, il ira jusqu’au bout".

"Il faut également une part de réussite"

Passé en conférence de presse juste avant, Hugo Lloris a commenté son inefficacité dans cet exercice. "Dans une série de penaltys, il faut également une part de réussite, rappelle le capitaine tricolore. Ça peut se préparer. Ce n’est pas uniquement le gardien mais les tireurs. Avant de passer à cet exercice-là, il y a 90 minutes et une prolongation. Il ne faut pas se tromper de match non plus. Il faut s’adapter dans tous les cas, c’est un quart de finale, il faut se sublimer".

D’ailleurs, les Bleus n’ont pas spécialement travaillé les coups de pied de réparation à Istra, comme l’explique Didier Deschamps: "Des joueurs tirent des penaltys en fin de séance. Après, est-ce c’est une manière de se préparer ? Vous pouvez être très bon à l’entrainement, où il n’y a personne, et vous retrouver après 120 minutes dans un stade plein. Le côté émotionnel ne sera jamais le même. On ne peut pas recréer la même situation". Dans ce cas, il serait préférable de ne pas avoir à disputer des tirs au but face à la Celeste...

(*) Alphonse Areola avait été décisif, en repoussant deux tirs au but, lors de la finale de la Coupe du monde U20 en 2013 contre l’Uruguay de José Giménez ou Diego Laxalt.