Balayée face aux Pays-Bas, l'équipe d'Allemagne (0-3), si décevante pendant la Coupe du monde, doit faire face et retrouver une dynamique perdue. Pour affronter les Bleus, mardi dans le cadre de la Ligue des nations, Joachim Löw, très discuté, devrait, selon L'Equipe, lancer Julian Draxler dans son onze de départ, au même titre que Julian Brandt et Leroy Sané. Ils seront placés devant Kroos et auront pour mission de servir Werner placé en pointe.