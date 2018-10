Digne et Thauvin partis pour débuter face à l'Islande

Didier Deschamps a annoncé son intention de faire tourner son effectif pour les matches de l’équipe de France à venir contre l’Islande (ce jeudi) et l’Allemagne (mardi prochain). Si l’on se réfère à la mise en place observée ce mercredi sur la pelouse du stade de Roudourou, le sélectionneur des Bleus s’apprête à tenir parole. Un réserviste du Mondial notamment devrait débuter face aux Islandais. Un autre élément devrait quant à lui connaître sa toute première titularisation chez les A.

Jeudi devant Hugo Lloris, de retour dans la cage tricolore après ses mésaventures du mois de septembre, Lucas Digne est pressenti pour ouvrir la rencontre au côté de Presnel Kimpembe – le talentueux Parisien habitué à jouer les doublures en équipe de France – Raphaël Varane et Benjamin Pavard. Si l’on se fie à l’entraînement du jour, les Bleus alors devraient jouer en 4-2-3-1, avec le tandem Paul Pogba-Steven Nzonzi à la récupération – Blaise Matuidi étant forfait pour ce match. Et du sang neuf à l’offensive.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé - qui pour l’occasion évoluera seul en pointe - seront bien entendu de la partie, comme Ousmane Dembélé. Les trois hommes seront accompagnés non pas d’Olivier Giroud mais de Florian Thauvin, lequel aura ainsi une vraie chance à saisir. Jamais au cours de ses cinq précédentes sélections le feu-follet phocéen n’a eu plus de dix minutes de jeu à se mettre sous les crampons. C’est dire l’opportunité qui se présente à celui qui en termes de statistiques rivalise avec les Neymar et Mbappé depuis le début de la saison en Ligue 1.

Le onze tricolore probable face à l’Islande:

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Nzonzi, Pogba - Thauvin, Griezmann, Dembélé – Mbappé.