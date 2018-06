Didier Deschamps prolongé jusqu'en 2020

Didier Deschamps restera le sélectionneur des Bleus jusqu'à la fin de l'Euro 2020, ayant prolongé de deux ans sur le banc de l'équipe de France. Noël Le Graët lui avait laissé une semaine de réflexion (comme le président de la FFF l'a révélé directement mardi). "Aucun n'est capable de faire ce qu'il vient de faire, a notamment déclaré Le Graët. Pour moi c'est le meilleur, il n'y a même pas photo." Il n'y a visiblement pas eu de point d'achoppement entre les deux parties, qui sont très vite tombées d'accord.

Quel que soit le parcours de l'équipe nationale en Russie, il n'y aura donc aucune conséquence sur la suite du travail de Didier Deschamps. Le Graët n'a cessé d'insister sur le fait que, selon lui, l'équipe de France réussirait son Mondial 2018 et ne serait pas éliminée au premier tour. Critiqué récemment pour la bien pauvre manière des Bleus sur le terrain, surtout sur les deux derniers matches en Bulgarie et contre la Biélorussie, "DD" a tout de même accompli l'objectif qui était de se qualifier (et directement) pour la grand-messe internationale.

Tout le monde attendait un point sur Benzema...

Tout le monde attendait fébrilement un point, voire une évolution sur la situation de Karim Benzema, au vu du timing de l'annonce de cette conférence de presse de Le Graët, mais il n'en a rien été... La FFF a communiqué à 15h sur la tenue de ce point presse pour 90 minutes plus tard, et le délai est rarement aussi court s'il ne s'agit pas d'un sujet très important. "Il m'a simplement semblé courtois de vous informer au plus vite", poursuit Le Graët. La décision a été prise entre les deux hommes mardi matin, après validation de l'ensemble du comité exécutif de la Fédération.

Finalement, Le Graët est juste resté fidèle à ce qu'il avait annoncé au mois de juin. "S'il y a qualification pour le Mondial, très certainement qu'on déjeunera ensemble et que je lui proposerai une prolongation", avait ainsi déclaré le président de la FFF à RMC. Le sélectionneur fera à son tour un point jeudi, à l'occasion de la communication de sa liste pour les matches amicaux contre Galles et en Allemagne (10 et 14 novembre). Où il sera attendu au tournant sur le jeu pratiqué par ses troupes.