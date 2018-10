Deux ans plus tard, que vaut l’Islande ?

Deux ans après, l’Islande est de retour en France. Là où elle avait créé la sensation en se qualifiant pour les quarts de finale de l’Euro 2016, avant de tomber face aux Bleus (5-2). Que reste-t-il de cette équipe surprenante ? "Elle est indestructible", dixit un Didier Deschamps sur ses gardes. Depuis mars dernier, les Islandais n’ont pourtant plus gagné le moindre match: ils restent ainsi sur quatre défaites consécutives et un total de neuf rencontres sans victoire, avec pour seul véritable fait d’arme un nul décroché contre une Argentine aux abois (1-1), cet été en Russie.

La nomination après la Coupe du monde d’Erik Hamren, qui a remplacé Heimir Hallgrimsson, n’a pour l’instant pas permis d’enclencher une nouvelle dynamique. Les Nordiques, balayés par la Suisse (6-0) et la Belgique (0-3) pour leurs débuts en Ligue des nations, ne retrouvent plus cette solidité et cette solidarité qui faisaient leur force. "On doit vraiment travailler ensemble, en équipe. Notre force, c’est le collectif", insiste le sélectionneur islandais, qui compte sur cette rencontre pour faire un état des lieux avant le début des qualifications pour l’Euro 2020, en mars.

"C’est loin d’être le match idéal, admet-il. Mais, ce sera l’occasion de pointer nos faiblesses et de nous montrer le travail qu’il reste à fournir avant les éliminatoires. Ce match sera un gros challenge, mais ce sera un exercice essentiel dans notre préparation." "Et je ne suis pas contre une victoire contre la France !", sourit-il, même s’il est bien sûr conscient que la tâche sera compliquée face aux champions du monde, qui "comptent d’excellents attaquants" dont Kylian Mbappé, "un joueur fantastique, parmi les meilleurs au monde, qui dispose d’une grosse marge de progression".

Pas de plan anti-Mbappé

"Ça fait beaucoup de joueurs à surveiller en même temps, poursuit Erik Hamren. Mais c’est compliqué de dire lequel est le plus dangereux. Et le risque, pour nous, serait de se concentrer sur l’un plutôt qu’un autre. Ça pourrait créer plus d’espaces à certains. Je ne peux donc pas dire qui focalise le plus notre attention." Son homologue tricolore est dans le même cas. Lui non plus ne se méfie pas d’un joueur islandais en particulier, mais Didier Deschamps ne prend pas pour autant ce test à la légère, à cinq jours d’un rendez-vous avec l’Allemagne qui, cette fois, comptera.

"C’est une équipe très performante sur coups de pied arrêtés, avec beaucoup de présence athlétique, une générosité et un état d’esprit remarquables, souligne ainsi "DD". Ça s’est moins bien passé pour eux en Coupe du monde mais les joueurs se connaissent bien. Ce n’est pas que de l’engagement et de la présence athlétique. Ils sont bien structurés, c’est une équipe compliquée à jouer. Et je suis sûr qu’elle ne va rien lâcher, ça fait partie de son ADN." Méfiance pour les Bleus, donc. Même face à une Islande qui doute, le moindre relâchement pourrait se payer cher.