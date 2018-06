Deschamps se contente de l'essentiel

Qu’on ait aimé ou pas ce France-Pérou sur le plan du contenu, Didier Deschamps s’en fiche pas mal. Le sélectionneur, fidèle à lui-même, ne retient que le résultat et il aurait tort de s’en priver. "C’est notre deuxième victoire, on est qualifiés et donc on remplit l’objectif, résume 'DD' sur TF1. Ce que les joueurs ont fait, c’est une grosse satisfaction. On voudra la première place à travers ce match face au Danemark." Un nul suffirait pour les Bleus. S’ils sont premiers, ils affronteront le deuxième du groupe D le samedi à 16h (sinon, ce sera contre le premier, le dimanche à 20h).

Didier Deschamps profite surtout de l’occasion pour rappeler la vérité de ce début de Coupe du monde 2018: "On va d’abord savourer, car on a gagné ces deux matches et ce n’est pas le cas de tout le monde…" Ce n’est même le cas de personne parmi les grands favoris, on le sait: ni l’Espagne, ni le Brésil, ni l’Allemagne, ni même le Portugal ou donc, dans le groupe des Bleus, le Danemark. "On ne va pas s’enflammer non plus. L’objectif est atteint, on va bien récupérer et penser au troisième match."

Pour le beau jeu, on repassera

Le coach ne cache pas non plus les difficultés du jour: "On a souffert en seconde période, mais il y avait beaucoup de rythme. On a eu du mal à ressortir, quand on récupérait le ballon on ne le gardait pas. Mais le Pérou aussi." Pour le beau jeu, on repassera, mais ce n’est peut-être pas ce que Didier Deschamps a en tête. La victoire avant tout. Et "DD" hausse un peu le ton: "Quand on mène 1-0, plus le temps passe, plus ça me semble légitime. C’est valable pour les équipes jeunes ou moins jeunes. L’Espagne a de la maturité, pourtant contre l’Iran ils ont fini en défendant dans leurs 30 mètres. Mais on reperdait le ballon, c’est vrai, donc ça nous obligeait à défendre."

On aurait dû oser un peu plus Hugo Lloris

Blaise Matuidi est raccord avec son boss et ne veut retenir que l’essentiel. "On est conscients qu’on peut faire mieux dans le jeu, mais on a répondu présent dans le combat, résume le milieu de terrain de la Juventus sur beIN SPORTS. On peut s’améliorer, on va travailler dans ce sens. Même dans les temps faibles, on a su faire le dos rond et rester solides. Surtout, on n’encaisse pas de but." "On est restés disciplinés, appuie à son tour le capitaine Hugo Lloris. En menant 1-0, on a voulu les faire sortir un peu afin de contrer. Ça n’a pas abouti à de grosses occasions. On aurait dû oser un peu plus." Quand même.